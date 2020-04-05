В Испании планируют провести альтернативные летние турниры по теннису

Испанская федерация тенниса (RFET) планирует провести летний тур среди лучших теннисистов страны. Как сообщает Marca, серия турниров будет организована, если WTA и ATP продлят приостановку всех турниров под своей эгидой из-за пандемии коронавируса.

В качестве альтернативы RFET проведет от восьми до десяти турниров на различных площадках в Испании, что должно помочь местным теннисистам поддержать форму и заработать денег в условиях мирового спортивного кризиса.