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Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов пострадавшим от пожаров в Австралии

5 января 2020, 15:24
Мария Шарапова. Фото AFP
Мария Шарапова. Фото AFP
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Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвует пострадавшим от масштабных пожаров в Австралии 25 тысяч долларов. Об этом она рассказала в своем Twitter, призвав сербского теннисистка Новака Джоковича последовать ее примеру.

— В последние 15 лет Австралия в январе была моим домом, — написала Шарапова. — Больно смотреть на то, как огонь уничтожает земли, семьи и сообщества животных. Я хочу начать со своего пожертвования в 25 тысяч. Новак, не мог бы ты повторить мое пожертвование?

Пожары на восточном побережье Австралии уничтожили миллионы гектары земель, сгорели тысячи домов и сотни тысяч животных. Погибли как минимум 23 человека.

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