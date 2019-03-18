Шамиль Тарпищев: "Надеюсь, что Шарапова сыграет на Олимпиаде-2020"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Мария Шарапова может принять участие на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Последний раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. Позже россиянка снялась с турнира из-за травмы плеча, которую продолжает залечивать.

– Нынешние травмы Шараповой тянутся шлейфом еще от первой операции на плече, – приводит слова Тарпищева ТАСС. – Потом был перерыв, связанный с допинговыми делами, а после пришлось форсировать подготовку, а организм отвык от нагрузок. Сейчас еще возраст берет свое, восстановление начинает затягиваться, но главное – желание играть, которое у Шараповой не пропало.

Мы все надеемся, что Шарапова скорее восстановится, наберет форму и сыграет на Олимпиаде 2020 года.

Ранее организаторы турнира в Штутграте объявили, что предоставили Марии Шараповой wild card. Турнир пройдет 22-28 апреля.