Серена Уильямс рассказала, когда хотела бы завершить карьеру

23-кратная победительница «Больших шлемов» американка Серена Уильямс призналась, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время, сообщает detroitnews.com.

«Я люблю свою работу, мне кажется, что на теннисном коре я лучшая в своем деле, приводит слова 38-летней Уильямс detroitnews.com. — Знаю, что мне необходимо дял упорной работы. В тот день, когда я проснусь и у меня пропадет это ощущение, то пойму, что пора начать заниматься чем-то другим.

Никогда не была самой талантливой и высокой. Не нужно быть самой умной, самой богатой, иметь самые широкие возможности. Важен настрой на то, что ты будешь работать больше всех и не позволишь ничему тебя остановить. Я не сдамся".