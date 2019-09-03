Рублев, Хачанов и Медведев сыграют на «Кубке Кремля»

Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев вошли в список участиников «ВТБ-Кубка Кремля», сообщает официальный сайт турнира.

Кроме того, в заявку попали победители и финалисты турниров прошлых лет: чемпион US Open-2014 Марин Чилич, Андреас Сеппи, Адриан Маннарино и Михаил Кукушкин.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев обратил внимание на заинтересованность игроков в получении wild card. Одним из потенциальных участников, например, может стать Томас Бердых. Приглашения будут рассматривать на тренерском совете. Таким образом, в турнире могут появиться еще три игрока, помимо заявленных.

Полный список игроков мужского одиночного турнира — здесь.