«Пусть наслаждаются сестрами Уильямс». Реакция соцсетей на заявление Шараповой о завершении карьеры

Сегодня, 26 февраля, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Россиянка сообщила об этом в интервью американскому журналу Vanity Fair.

Пользователи Instagram по-разному отреагировали на новость об окончании карьеры известной спортсменки. Свои комментарии они оставили под последним постом Шараповой.

mariya.mariyy: «Это все? Вы уходите из тенниса? Как жаль. Это была целая эпоха».

habs_Burgundy: «Трудно играть в теннис, когда ты не обманываешь».

kssenniaa: «Маша, спасибо, за шикарную игру».

corrs_fan: «Спасибо за воспоминания».

theatras: «Прощай, мошенница».

seijji: «Вы — мое вдохновение. Спасибо за каждую игру, в которой принимали участие. Вы были великолепны, Мария».

iorip_: «Ты всегда будешь королевой, спасибо за все».

tennis_lee: «Я буду скучать по тебе».

aramkhachaturian6: «Ну и правильно — всему свое время. Пусть теперь любители тенниса наслаждаются сестрами Уильямс. Счастья Вам, Мария!»

itsnothanen: «Ты всегда будешь нашей легендой!»

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), спортсменка является серебряной призеркой Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Шарапова объявила о завершении карьеры