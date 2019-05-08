Рафаэль Надаль: "Могу быть доволен сегодняшним результатом, потому что победил"

Вторая ракетка мира в одиночном разряде, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над канадцей Феликсом Оже-Альяссимом (6:3, 6:3) в матче второго круга турнира ATP в Мадриде, сообщает atptour.com.

В 1/8 финала турнира Надаль сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо завтра, 9 мая.

– Могу быть доволен сегодняшним результатом, потому что мне удалось победить. Мне удалось победить в двух сетах, выиграть у непростого соперника в не самый лучший день. Было ветрено и холодно. Конечно, были позитивные моменты. По-моему, бэкхенд очень хорошо работал, и были другие плюсы. Но, конечно, во многом нужно прибавлять. Самое важное – это то, что я победил. Особенно с учетом того, что происходило в последние три дня. В первых семи геймах у меня не было ритма. Мы оба с трудом принимали. Но потом мне удалось сделать брейк, и после этого все изменилось. Я начал чуть лучше играть на приеме и вообще играл лучше соперника, – приводит слова Надаля atptour.com.

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