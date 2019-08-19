Потапова вышла во второй круг турнира в Нью-Йорке
19 августа 2019, 20:43
Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Нью-Йорке. На старте соревнований она переиграла представительницу Бельгии Элисон Ван Уйтванк — 4:6, 6:4, 6:2.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA NYJTL Bronx Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:2
Чжу Линь (Китай, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 7) — 7:6 (7:2), 6:4