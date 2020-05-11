Российский теннисист Карен Хачанов высказался о ситуации с распространением коронавируса в РФ.

— Пока ситуация развивается все хуже и хуже. Будем надеяться на лучшее. Все прогнозируют, что неделя-две и мы выйдем на пик, а дальше пойдет на спад болезнь. Хотел бы я вакцинироваться от коронавируса? Вакцину, мне кажется, должны тестировать полгода или год. Я, наверное, бы не делал. В конце концов, если ты переболеешь, но бессимптомно... Как это предугадать только? 50/50 — у кого-то может быть обостренное протекание болезни, а кто-то даже не заметит.— сказал Карен Хачанов во время прямого эфира в Instagram с журналисткой Марией Командной.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.