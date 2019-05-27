Петра Квитова снялась с турнира Roland Garros

Чешская теннисистка и шестая ракетка мира Петра Квитова из-за травмы левого плеча снялась с турнира Roland Garros во Франции. Об этом 29-летняя спортсменка сообщила в своем Твиттере.

– У меня есть плохие новости для вас. Я глубоко разочарована тем, что не смогу принять участие в турнире Roland Garros. Меня беспокоили боли в левом предплечье в течение несокльких недель, а вчера на МРТ подтвердилось, что у меня разрыв второго уровня, который станет еще хуже, если я буду играть. Два года назад на Roland Garros я вернулась на корт, поэтому мне очень жаль, что в этот раз я здесь не сыграю. Мне сложно принять это решение, и я желаю турниру всего наилучшего. Не дождусь возможности вернуться сюда в 2020 году, – написала Квитова.