Пегула обыграла Хромачеву в первом круге турнира WTA в американском Чарльстоне

Россиянка Ирина Хромачева уступила американке Джессике Пегула (6:1, 6:7 (4:7), 1:6) в первом круге турнира WTA в Чарльстоне (США). В параллельных встречах на данном этапе соревнований испанка Сара Соррибес Тормо в двух сетах оказалась сильнее венгерки Фанни Столлар (6:0, 6:3), а София Кенин переиграла Сабину Лисицки (7:5, 6:4).

Словенка Тамара Зиданшек одержала победу над немкой Анной-Леной Фридзам (1:6, 6:2, 6:0).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

​Первый круг

Джессика Пегула (США) – Ирина Хромачева (Россия) – 1:6, 7:6 (7:4), 6:1

Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) – Фанни Столлар (Венгрия) – 6:0, 6:3

София Кенин (США, 13) – Сабина Лисицки (Германия, WC) – 7:5, 6:4

Тамара Зиданшек (Словения) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 1:6, 6:2, 6:0

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