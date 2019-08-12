Новак Джокович похвалил Даниила Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович отметил прогресс россиянина Даниила Медведева.

– У него всегда была неплохая подача, уверенный бэкхенд, – приводит слова Джоковича официальный сайт ATP. – Последнее время он стабильно прогрессирует и улучшает свои навыки. Медведев добавил в стабильности, уверенности и умении справляться с давлением, что лишь делает его еще лучше. Очевидно, что он много работает и это приносит свои плоды.

Медведев дошел до финала турнира в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В обновленном рейтинге ATP россиянин занимает восьмую строчку.