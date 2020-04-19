Новак Джокович: «Не горжусь тем, что проявлял эмоции, когда публика поддерживала Федерера или Надаля»
Сербский теннисист Новак Джокович признался, что раньше переживал, когда болельщики более активно поддерживали Роджера Федерера или Рафаэля Надаля. По его словам, это зачастую отвлекало во время игры.
— Конечно, это нелегко, когда большая часть болельщиков поддерживает соперника, — цитирует RMC Джоковича. — Пока они поддерживают, не проявляя неуважения ко мне, это нормально. Но когда появлялось неуважение, это могло выводить меня на эмоции. В начале карьеры, когда я играл против Роджера или Рафы, а фанаты были на их стороне, мне было тяжело. Я думал, что это несправедливо, что я заслуживаю большей поддержки. Тратил на это много энергии. Сейчас я не горжусь этим, конечно. Я понимаю, что не нужно было так реагировать. Мне нужно сохранять энергию для игры в теннис. Я понимал, как нужно развиваться, принимать это. И мне стало легче.