Наталья Вихлянцева: "Меня так воспитали, что олимпийская медаль - самая главная"

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева призналась, что для нее наиважнейшим соревнованием является Олимпиада.

– Многие теннисисты считают, что командные соревнования не очень важны и турниры Большого шлема намного престижнее. Какое у тебя мнение?

– Я выросла в стране или меня так воспитали, что ты можешь добиться всех побед в мире, но самая главная – это золотая олимпийская медаль. В Волгограде есть прославленные олимпийские чемпионки – Елена Исинбаева, Елена Слесаренко и другие, которые были тем примером перед глазами, к которому хотелось стремиться. Поэтому, конечно, выступать в команде это очень важно и хотелось бы попасть на Олимпийские игры когда-то. Это праздник спорта, это история спорта.

– Какую роль для тебя играет работа капитана в матчах "Кубка Федерации"?

– Игорь Андреев очень хороший капитан, одиночку я еще не играла, но во время парного поединка в Ханты-Мансийске мне очень понравилось, что он подсказывал по ходу матча и во время тренировочной недели. И Настя Мыскина и Игорь, теннисисты со своим успешным прошлым в нашем виде спорта. У них разные взгляды на теннис, но самый главный плюс – это то, что они прошли через кубковые матчи, знают эти особенности и переживания. Прислушиваться к их советам очень помогает понять какие-то вещи.