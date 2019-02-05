Наталья Вихлянцева: "Если в Польше будет праздник тенниса - это будет здорово!"

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила новый формат проведения Кубка Федерации.

– Что ждешь от предстоящего матча "Кубка Федерации", где предстоит сыграть сразу с нескольких командами?

– Это совершенно другой формат, но, как мне кажется, все реформы, которые сейчас происходят в теннисе идут именно к этому, - приводит слова Вихлянцевой пресс-служба Федерации тенниса России. - Может быть это и правильно. Я считаю, что это хорошо. Ты не приезжаешь в страну где болеют только за одну команду. Помню, как смотрела Матч "Кубка Федерации" против Израиля по телевизору, там были очень ярые болельщики и Ане Чакветадзе было очень сложно играть. Если это будет фестиваль, праздник тенниса и приедут разные страны-участницы, приедут зрители из разных стран мира – это будет здорово! Скорее всего этот формат больше нравится и организаторам, и зрителям, и спонсорам. Не могу пока представить, что будет в Польше, но знаю от других участниц, что будет непросто. Вообще в теннис играть непросто. Знаю, что все готовы играть и показать свой лучший теннис.

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