Нашлась абхазская теннисистка, пропавшая в Москве

МВД Абхазии сообщило, что 14-летняя теннисистка Эрика Карчия, пропавшая в Москве, нашлась. 18 сентября она вылетела из Самары в столицу, после чего связь с ней оборвалась.

Кадры с видеонаблюдения в аэропорту «Внуково» показали, что по прилету в Москву она встретилась с неизвестным молодым человеком.

«Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске Эрики Кварчия. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», — говорится в сообщении МВД Абхазии в Facebook.