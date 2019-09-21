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Нашлась абхазская теннисистка, пропавшая в Москве

21 сентября 2019, 23:25

МВД Абхазии сообщило, что 14-летняя теннисистка Эрика Карчия, пропавшая в Москве, нашлась. 18 сентября она вылетела из Самары в столицу, после чего связь с ней оборвалась.

Кадры с видеонаблюдения в аэропорту «Внуково» показали, что по прилету в Москву она встретилась с неизвестным молодым человеком.

«Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске Эрики Кварчия. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», — говорится в сообщении МВД Абхазии в Facebook.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/MVD.Abkhazia/photos/a.843238925815943/1535026849970477/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCqogPxaURTgeaai5L9WYTHqINIwRQlTNNDqqhqN5jeqzhWLTH_YBjrdYsrkksH1B-dwIRMtiAuJ_8mrALyp4_UBfSHPN_8OMtGy7E8DzsPFYFGJ__bjQU6OmERgkj52De_PVQWImU-ziTsTiRZF

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