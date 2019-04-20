Надаль проиграл Фоньини в полуфинале турнира ATP в Монте-Карло

Итальянец Фабио Фоньини одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 6:2) в полуфинале турнира ATP в Монте-Карло (Монако).
Фоньини сыграет в финале "Мастерса" с сербом Душаном Лайовичем.
Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл Лайовичу (7:5, 6:1) в двух сетах полуфинальной встречи турнира ATP.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:4, 6:2
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