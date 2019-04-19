Надаль обыграл Пелью и вышел в полуфинал турнира ATP

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над Гвидой Пелья (7:6 (7:1), 6:3) в четвертьфинале турнира ATP в Монте-Карло (Монако).
32-летний испанец сыграет в полуфинале с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) – Фабио Фоньини (Италия).
Ранее россиянин Даниил Медведев переиграл в четвертьфинале "Мастерса" в Монте-Карло первую ракетку мира Новака Джоковича (6:3, 4:6, 6:2). В полуфинале 23-летний спортсмен встретится с сербом Душаном Лайовичем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 7:6 (7:1), 6:3
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