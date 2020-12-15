Надаль назвал любимого футболиста

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назвал имя своего любимого футболиста. 34-летний теннисист считает невероятным бразильца Роналдо, который выступал за «Барселону» и «Реал».

— Сложный вопрос. Но, если судить по тому, что я видел, думаю, это Роналдо, — цитирует теннисиста Tennis World USA. — Криштиану и Месси я не назову.

Конечно, Криштиану и Месси сейчас очень хороши, но я назову Роналдо. Он был невероятным и замечательным парнем. До своей травмы он фантастически играл.

Я увидел его, когда он был на пике своей карьеры. Мой дядя (Тони Надаль) играл вместе с ним в «Барселоне».

44-летний Роналдо выступал в составе каталонского клуба с 1996 по 1997 год. За это время он провел 51 матч за команду и забил 47 голов.