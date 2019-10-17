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Медведев сказал, чем отличается от Шараповой и Загитовой и чем лучше Хабиба

15:33
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Российский теннисист Даниил Медведев в интервью RT рассказал, чем отличается от Марии Шараповой. Также он сравнил себя с фигуристкой Алиной Загитовой и чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Чем вы отличаетесь от Марии Шараповой?

— Уфф. (Задумывается) Тем, что она — женщина, а я — мужчина. Я не знаю, что придумать лучше.

— Если бы вас поставили на коньки в пару с Алиной Загитовой, то чем бы все закончилось?

— Я бы упал, потому что не умею кататься на коньках.

— В чем вы точно лучше Хабиба Нурмагомедова?

— В большом теннисе и в компьютерной игре FIFA.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/677883-medvedev-rt-intervyu-tennis

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