Медведев развернул российский флаг в Саудовской Аравии
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочных соревнований Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии. Победы он отметил, продемонстрировав российский флаг.
— Доволен своим выступлением в Саудовской Аравии. Спасибо за приглашение, — написал Медведев в Instagram. — У вас получилось организовать очень атмосферный турнир, надеюсь побывать здесь и в следующем году.
Champ ??? So happy with my win in Saudi Arabia. Thanks @diriyahtenniscup for inviting me ?? What an amazing tournament u've done, hope to come back next year ?? // Чемпион ??? Доволен своим выступлением в Саудовской Аравии. Спасибо @diriyahtenniscup за приглашение ?? У вас получилось организовать очень атмосферный турнир, надеюсь побывать здесь и в следующем году ??