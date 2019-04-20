Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале турнира ATP в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Душану Лайовичу (7:5, 6:1) в двух сетах полуфинальной встречи турнира ATP в Монте-Карло (Монако). Матч длился 1 час 36 минут.

Лайович сыграет в финале с победителем пары: Фабио Фоньини (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания).

Ранее 23-летний Медведев переиграл в четвертьфинале "Мастерса" первую ракетку мира Новака Джоковича (6:3, 4:6, 6:2).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 10) – 7:5, 6:1

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