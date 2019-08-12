Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Опубликован новый рейтинг ATP. Россиянин Даниил Медведев, который дошел до финала турнира в Монреале, поднялся с девятого на восьмое место.

Лидерство сохраняет серб Новак Джокович. Победитель турнира в Канаде испанец Рафаэль Надаль остался на второй строчке. Швейцарец Роджер Федерер удерживает третью позицию.

Рейтинг АТР

12 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12325 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4925;

5 (6). Кэй Нисикори (Япония) – 4040;

6 (7). Александр Зверев (Германия) – 4005;

7 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 3455;

8 (9). Даниил Медведев (Россия) – 3230;

9 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890;

10 (11). Фабио Фоньини (Италия) – 2555...

70 (70). Андрей Рублев (Россия) – 836.