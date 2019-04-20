Мартина Тревизан: "Во втором сете Потапова смогла прибавить"

Итальянка Мартина Тревизан, уступившая Анастасии Потаповой в первой игре матча плей-офф Мировой группы II (6:2, 3:6, 1:6) отдала должное сопернице, которая, уступая 0:2 во второй партии, смогла повысить уровень своей игры.

– Что случилось во втором сете? При счете 2:0 я должна была играть более надежно. Я должна была действовать по-другому, тогда счет стал бы 3:0. А соперница, в свою очередь, расслабилась. Должна сделать комплимент ее игре – до 5:2 во втором сете она играла просто здорово. Только после этого у меня снова появились шансы зацепиться. Она хороший игрок, и когда ей нужно было поднимать уровень своей игры, она смогла это сделать, – сказала Тревизан. – Мы с капитаном Татьяной Гарбин разработали план, которые состоял в том, чтобы не опускать уровень своей игры. К сожалению, мне удалось ему следовать, поскольку соперница, как я уже сказала, заиграла очень хорошо.

Россия повела 1:0. Во втором матче встречаются Анастасия Павлюченкова и Жасмин Паолини. (Мария Никулашкина)

Потапова переиграла Тревизан в Кубке Федерации