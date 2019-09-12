Кристина Плишкова уступила во втором круге турнира в Наньчане
12 сентября 2019, 13:29
Чешская теннисистка Кристина Плишкова уступила китаянке Пэн Шуай (3:6, 6:0, 4:6) во втором круге турнира в китайском Наньчане.
В четвертьфинале Шуай сыграет против соотечественницы Чжу Линь.
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Пэн Шуай (Китай) — Кристина Плишкова (Чехия, 8) — 6:3, 0:6, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ван Синьюй (Китай) — 7:6 (7:4), 6:2
Нина Стоянович (Сербия) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:4, 6:3
Чжу Линь (Китай) — Чжан Шуай (Китай, 1) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока
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