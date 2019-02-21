Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером

Россиянка Дарья Касаткина прекратила совместную работу с тренером Филиппом Дехасом, сообщает теннисистка в своем Инстаграме.

21-летняя Касаткина сотрудничала с Дехасом с осени 2017 года. В 2018 году теннисистка выиграла Кубок Кремля в Москве и вошла в топ-10 мирового рейтинга.

– С грустью сообщаю о прекращении работы с Филиппом Дехасом, после очень успешного сотрудничества. Должна поблагодарить Филиппа за тот огромный успех, которого я добилась за последние два года. Но после того, как я решила сама заняться и взять ответственность за свой теннис, я поняла, что мне нужно делать это самой и взять перерыв в работе с Филиппом. У него есть семья и дети, поэтому понимаю, что данное решение лучшее в сложившейся ситуации и лучше пойти своими путями.

Кто знает, что нас ждет в будущем, никогда не говори никогда. Я еще раз хочу поблагодарить Филиппа. Он всегда будет много значить для меня, и желаю ему всего наилучшего. Спасибо за все, тренер. Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце. Буду скучать по вашим песням в машине, – подписала фото в Инстаграме Касаткина.

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