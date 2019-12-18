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ITF выделит на борьбу с незаконными ставками 8 миллионов долларов

18 декабря 2019, 15:25

Международная федерация тенниса (ITF) и Теннисная антикоррупционная служба проведут комплекс мер по борьбе с договорными матчами и незаконными ставками, сообщает пресс-служба ITF.

Более 130 теннисистов подозревают в&nbsp;проведении договорных матчей.Более 130 теннисистов подозревают в проведении договорных матчей

Так на небольших турнирах с призовым фондом не выше 15 тысяч долларов не будет передаваться информация в режиме онлайн, чтобы букмекеры не могли принимать ставки на эти игры в прямом эфире.

Всего будет выделено порядка 8 миллионов долларов на борьбу с договорняками. Деньги пойдут на новую систему аккредитации, системы видеонаблюдения и мониторинг ставок.

Ранее сообщалось, что более 130 теннисистов подозреваются в участии в договорных матчах,.

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