ITF выделит на борьбу с незаконными ставками 8 миллионов долларов

Международная федерация тенниса (ITF) и Теннисная антикоррупционная служба проведут комплекс мер по борьбе с договорными матчами и незаконными ставками, сообщает пресс-служба ITF.

Так на небольших турнирах с призовым фондом не выше 15 тысяч долларов не будет передаваться информация в режиме онлайн, чтобы букмекеры не могли принимать ставки на эти игры в прямом эфире.

Всего будет выделено порядка 8 миллионов долларов на борьбу с договорняками. Деньги пойдут на новую систему аккредитации, системы видеонаблюдения и мониторинг ставок.

Ранее сообщалось, что более 130 теннисистов подозреваются в участии в договорных матчах,.