Хачанов призвал остановить боевые действия в Карабахе

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов выступил против боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то, что я родился в России, я всегда говорю, что у меня армянские корни. Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и не хотят этой войны! Гибнут мирные ни в чем неповинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны. Армяне за мир!», — написал у себя в Instagram Хачанов.