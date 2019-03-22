Феррер вышел во второй круг турнира в Майами

Испанец Давид Феррер вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В двух сетах он выиграл у американца Сэма Керри.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Феррер (Испания, WC) - Сэм Керри (США) - 6:3, 6:2

Маккензи Макдональд (США, LL) - Уго Умбер (Франция) - 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)

Миомир Кецманович (Сербия, WC) - Эрнест Гулбис (Латвия) - 6:2, 7:5

Адриан Маннарино (Франция) - Альяж Бедене (Словения) - 4:6, 6:4, 6:2

Пабло Андухар (Испания) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:6 (7:2), 6:4

Райлли Опелка (США, Q) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 4:6, 6:3, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, LL) - Малек Джазири (Тунис) - 6:2, 6:0

Филип Краинович (Сербия) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 6:4, 6:4