08:24 | Теннис

Феррер вышел во второй круг турнира в Майами

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Испанец Давид Феррер вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В двух сетах он выиграл у американца Сэма Керри.

Майами (США) 

Турнир ATP Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Давид Феррер (Испания, WC) - Сэм Керри (США) - 6:3, 6:2

Маккензи Макдональд (США, LL) - Уго Умбер (Франция) - 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)

Миомир Кецманович (Сербия, WC) - Эрнест Гулбис (Латвия) - 6:2, 7:5

Адриан Маннарино (Франция) - Альяж Бедене (Словения) - 4:6, 6:4, 6:2

Пабло Андухар (Испания) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:6 (7:2), 6:4

Райлли Опелка (США, Q) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 4:6, 6:3, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, LL) - Малек Джазири (Тунис) - 6:2, 6:0

Филип Краинович (Сербия) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 6:4, 6:4

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