Федерер обыграл Сонего в первом круге турнира Roland Garros

Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (6:2, 6:4, 6:4) в матче первого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros. Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты.
Федерер сыграет во втором круге турнира с немецким теннисистом Оскаром Отте.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:2, 6:4, 6:4
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