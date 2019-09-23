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Дьяченко не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте

09:50
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Россиянка Виталия Дьяченко уступила представительнице Польши в первом круге турнира в Ташкенте представительнице Польши Катаржине Кава — 5:7, 3:6.

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Катаржина Кава (Польша) — Виталия Дьяченко (Россия) — 7:5, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния, 8) — Дениса Аллертова (Чехия) — 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tashkent/2019/

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