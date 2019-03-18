Доминик Тим: "Было приятно играть с Федерером в финале"

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями после победы на турнире серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. В финале он обыграл Роджера Федерера (3:6, 6:3, 7:5).

Тим выиграл 11-й трофей АТР в карьере и первый "Мастерс". Ранее 25-летний теннисист побеждал только на турнирах серии АТР 250 и АТР 500.

– Было приятно играть с Роджером в великом финале, – цитирует Тима официальный сайт ATP. – Я проиграл два последних финала "Мастерс-1000", но выиграл этот. Его можно сравнить с трофеем серии "Большого шлема".

Это была отличная неделя. Думаю, финал тоже получился хорошим. Удивительно, что я завоевал здесь свой первый титул. Моя форма была далека от идеальной, но я вышел на пик и теперь я чемпион. Это кажется нереальным.