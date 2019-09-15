Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что общается с игроками сборной России по футболу.

— Я уже говорил в Америке, жена заставляет меня хвалить себя, а я очень самокритичен. Даже проиграв в финале, постоянно перематываю в голове матч и думаю: я мог сыграть лучше. Но я должен хвалить себя за проделанную работу. Я получил очень много сообщений в Instagram от русских спортсменов, которыми сам восхищался раньше. Писали, что я красавец, поздравляли с крутым выступлением.

— Русские спортсмены — это...

— Не хочу называть имена. Было много футболистов. Один из них на следующий день даже написал, что вся сборная смотрела мой матч, и на следующий день все ходили сонные. Они выиграли 1:0, а забил Мариу Фернандес. Я спрашиваю: «Только он спал?» Мне ответили: «Ну, так он же бразилец!»

Полностью интервью Даниила Медведева — здесь