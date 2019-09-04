Даниил Медведев: «В 4 из 5 матчах US Open я должен был проиграть»

Россиянин Даниил Медведев после победы в четвертьфинале над Стэном Вавринкой (7:6, 6:3, 3:6, 6:1) признался, что практически во всех матчах US Open не заслуживал победы.

— Спасибо за поздравления, это действительно противоречивый турнир для меня, — заявил Медведев в интервью Eurosport. — Я выиграл 5 матчей, и давайте будем честны: в четырех из них я должен был проиграть. Я всегда стараюсь делать все для победы, но уже во втором матче меня начали мучить судороги. В третьем раунде тоже было сложно справиться: Фелисиано Лопес показал лучший теннис, который я вообще видел в его исполнении. Все матчи здесь были безумными, особенно сегодняшний. Мне было невероятно тяжело, но я все же выиграл. У меня нет слов, я просто счастлив быть в полуфинале.

Я понимаю, что соперникам против меня играть некомфортно. Я тренируюсь во Франции против игроков из второй, третьей сотни. Я начинаю играться с ними, давать им такие моменты, чтобы они думали: «ОК, гейм мой, сейчас я выиграю очко», и затем они его не выигрывают. Это сводит их с ума. Там есть один русский парень, такой же темпераментный, как и я. В таких ситуациях он просто бесится. Я развиваю свой стиль и надеюсь, что людям он понравится. Когда я был ниже в рейтинге, болельщики смотрели на меня и говорили, что мой стиль игры ужасен, что так матч выигрывать невозможно. А теперь люди говорят, что это круто. Меня даже называют тактическим гением, поэтому буду и дальше играть так и развиваться.

Я все еще считаю, что мне есть что усовершенствовать. Когда я не на турнире, мы с тренером постоянно думаем, что стоит сделать, чтобы продолжить прогрессировать. Например, если говорить об этом турнире или Цинциннати, то были два матча, когда мне пришлось полностью поменять игру посреди матча. Мой план не работал, и если бы я продолжил играть по-своему, то проиграл бы. Мне пришлось перейти на сильные удары, чего я не люблю делать. Я не люблю отрабатывать их на тренировке, но приходится, и это приносит определенные плоды.

Сложно сказать, что будет через 4-5 лет. Мне хочется сохранять и совершенствовать свой уровень игры. Моя цель номер 1 — побеждать в каждом матче. Постараюсь выиграть максимальное число поединков.

В полуфинале Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровом. Встреча пройдет в пятницу, 6 сентября.