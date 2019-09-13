Даниил Медведев сыграет в Окленде

Россиянин Даниил Медведев примет участие в турнире в Окленде (Новая Зеландия), который пройдет с 13 по 18 января 2020 года, информирует stuff.co.nz.

— Я много слышал об Окленде и с нетерпением жду возможности сыграть там, — отметил Медведев. — Мои друзья, которые там играли, рассказывали, что им все понравилось. Последние несколько недель получились очень хорошими. Моя игра сложилась воедино. Было приятно победить игроков, на которых раньше я равнялся.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Медведев дошел до финала, где в пяти партиях проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.