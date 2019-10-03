Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис

Чилич проиграл Чон Хену во втором круге турнира в Токио

3 октября 2019, 13:14
Теги:

В матче второго круга турнира АТР в Токио (Япония) южнокорейский теннисист Чон Хен обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 4 минуты. В следующем круге Чон Хен сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чон Хен (Корея) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 6:4, 3:6, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир