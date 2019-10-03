Чилич проиграл Чон Хену во втором круге турнира в Токио

В матче второго круга турнира АТР в Токио (Япония) южнокорейский теннисист Чон Хен обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 4 минуты. В следующем круге Чон Хен сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чон Хен (Корея) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 6:4, 3:6, 6:1