Басилашвили и Зверев вышли в следующий круг турнира в Монреале, Кирьос вылетел

Грузин Николас Басилашвили вышел в следующий круг турнира в Монреале, переиграв немца Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах – 2:6, 6:2, 6:3.

Еще один представитель Германии – Александр Зверев – был сильнее Кэмерона Норри из Великоритании – 7:6, 6:4. А вот австралиец Ник Кирьос уступил в первом же матче на турнире, проиграв представителю Великобритании Кайлу Эдмунду – 3:6, 4:6.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия) – 6:3, 6:4

Второй круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 13) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 2:6, 6:2, 6:3

Александр Зверев (Германия, 3) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6, 6:4