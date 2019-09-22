Артем Дзюба: «Теннис сложнее футбола»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграл два гейма в матче Легенд тенниса в Санкт-Петербурге. Назначенный капитаном сборной России футболист «Зенита» и национальной команды вышел на замену олимпийской чемпионке Елене Дементьевой и сыграл два гейма в паре с Михаилом Южным против Томми Хааса и генерального директора St. Petersburg Open и президента «Зенита» Александра Медведева. Команды взяли по одному гейму.

На вопрос о том, что сложнее теннис или футбол, Дзюба ответил: «Теннис».

Во втором сете форвард сборной России сыграл уже в дуэте с Дементьевой. (Мария Никулашкина)