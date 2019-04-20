Анастасия Потапова: "В начале меня зажало"

Анастасия Потапова, которая принесла сборной России первое очко в противостоянии с Италией в плей-офф Мировой группы II, переиграв Мартину Тревизан (2:6, 6:3, 6:1) рассказала, что первая партия не получилась у нее из-за давления.

– В первом сете я немного зажалась. Вот по какой причине: дома играю, в первый раз, все пришли, смотрят. В начале свою роль сыграли нервы. Меня при счете 0:2 во втором сете просто отпустило, наверное. Я прям выдохнула. Капитан сказал мне фокусироваться только на подаче, потому что в первом сете у меня был маленький процент подачи. Он сказал: "Делай один удар – это подача. И дальше все будет окей. Он был прав. Так и вышло.

– Двойные ошибки в конце – это тоже из-за нервов?

– Нет, там было вот что: "Скорее закончить, скорее закончить, скорее эйс подать". Я рада, что справилась, отпустила ситуацию и играла каждый мяч.

– Вы позже всех из команды приехали в Москву из Барселоны.

– В Барселоне я не отдыхала, а работала. И сюда приехала в хорошей форме. Все понравилось, как я играю, и, думаю, это и стало толчком для того, чтобы меня поставили на матч. Я была в себе уверена. Знала, что у меня за плечами десять дней хорошей работы и что я сделала все, что могла.

– Как вы ощущали себя на грунте?

– Я долго готовилась. После харда практически без отдыха сразу же перешла на грунт. Плюс с грунтом я общаюсь. Даже дружу, можно сказать.

– Каким был ваш план на игру?

– План был действовать от себя. Я не настраивалась на соперницу, а настраивала себя на матч. Задача была играть как можно надежнее, через розыгрыш и поддавливать. Все знают, что итальянки не из тех, кто будет бить со всей силы и класть мячи в девятки. Нужно было самой вести матч.

– Что посоветуете Павлюченковой перед ее завтрашней встречей с Тревизан?

– Вот то же самое ей и скажу. Но, думаю, она и сама все видела. Она у нас опытная, умная. Думаю, она справится. Я в нее верю. (Мария Никулашкина)

Мартина Тревизан: "Во втором сете Потапова смогла прибавить"