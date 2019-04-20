Анастасия Потапова: "Хотела поработать с Гало Бланко, но он занят. Скоро назову имя другого тренера"

Анастасия Потапова, которая недавно рассталась с тренером Ириной Дорониной, после победы над Мартиной Тревизан (2:6, 6:3, 6:1) в первом матче плей-офф Мировой группы II с Италией, рассказала, что она уже выбрала нового тренера, но его имя пока называть не хочет.

18-летняя теннисистка провела 10 дней в академии Гало Бланко в Барселоне, где также тренируется Андрей Рублев. Накануне противостояния с итальянками Бланко в соцсетях пожелал Потаповой удачи и написал, что верит в ее успех.

– Вы находитесь в поиске тренера, а капитан сборной России в Кубке федерации Игорь Андреев, как вы сказали, дает отличные советы. Не рассматривали возможность сделать его своим личным наставником?

– Игорь, конечно, же прекрасный тренер. Но мы уже нашли специалиста. Но, кто знает, может быть, в будущем поработаем с Игорем. Я ничего не исключаю.

– Этого специалиста зовут Гало Бланко?

– Хороший вопрос. Нет, он, к сожалению, не может. Хотя такие мысли и идеи были, хотелось его привлечь, но он занят у себя в академии в Барселоне, и у него нет возможности часто ездить по турнирам. А для меня важно присутствие коуча. Надеюсь, скоро все узнают, кто будет моим новым тренером. Раньше времени не хочу ничего говорить. (Мария Никулашкина)

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