Зверев стал первым полуфиналистом US Open

Немец Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале US Open. В четырех сетах он выиграл у хорвата Борны Чорича.

За выход в финал немецкий теннисист поспорит с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 5) — Борна Чорич (Хорватия, 27) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3