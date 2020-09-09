Зверев стал первым полуфиналистом US Open
9 сентября 2020, 00:16
Немец Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале US Open. В четырех сетах он выиграл у хорвата Борны Чорича.
За выход в финал немецкий теннисист поспорит с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 5) — Борна Чорич (Хорватия, 27) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3