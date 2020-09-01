Зверев, Симон и Маннарино вышли во второй круг US Open

Определились еще девять участников второго круга турнира «Большого шлема» US Open. Немец Александр Зверев, испанец Пабло Карреньо Буста, французы Жиль Симон и Адриан Маннарино, американцы Джек Сок, Максим Кресси, Митчел Крюгер, Брэндон Накашима и Тэйлор Фритц одержали победу в первом круге.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — Ясутака Утияма (Япония) — 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:3

Максим Кресси (США, WC) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:1, 2:6, 6:4, 6:4

Джек Сок (США) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2)

Митчел Крюгер (США, WC) — Педру Соуза (Португалия) — 3:6, 6:2, 7:5, 6:3

Александр Зверев (Германия, 5) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5

Брэндон Накашима (США, WC) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)

Жиль Симон (Франция) — Мохамед Сафват (Египет) — 6:1, 6:4, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 32) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:1, 6:4, 2:6, 6:3

Тэйлор Фритц (США) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6 (9:7), 3:6, 2:6, 4:6