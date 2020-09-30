Зверев обыграл Эрбера на Roland Garros в четырехчасовом матче

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера (2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4) во втором раунде Roland Garros. Матч продолжался три часа и 59 минут.

В следующем раунде Зверев сыграет с итальянцем Марко Чеккинато.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4

Марко Чеккинато (Италия, Q) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:3, 6:2, 5:7, 6:2

Стефано Травалья (Италия) — Кеи Нишикори (Япония) — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:2

Федерико Кория (Аргентина) — Бенуа Пэр (Франция, 23) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 6:1

Каспер Рууд (Норвегия, 28) — Томми Пол (США) — 6:1, 1:6, 6:3, 1:6, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (10:8), 6:1, 7:5