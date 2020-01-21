Зверев обыграл Чеккинато в первом круге Australian Open

В матче первого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев обыграл итальянца Марко Чеккинато (6:4, 7:6(7:4), 6:3).

Матч продолжался два часа и 23 минуты. В следующем раунде Зверев сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Егор Герасимов (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Иво Карлович (Хорватия) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:6(7:4), 6:4, 7:5

Александр Зверев (Германия, 7) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 7:6(7:4), 6:3

Педро Мартинес (Испания, Q) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:4, 7:5

Хайме Мунар (Испания) — Юго Гастон (Франция, WC) — 7:5, 5:7, 6:0, 6:3

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 6:4, 7:6(7:3)

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 3:6, 3:6, 7:5, 6:4