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Зверев объяснил, почему проиграл Тиму в полуфинале Australian Open

17:16
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Немец Александр Зверев, победивший австралийца Доминика Тима в полуфинале Australian Open, отметил, что в важные моменты матча он не показал свою лучшую игру.

 — Я провел отличный турнир, цитирует официальный сайт турнира Зверева. — У меня был другой подход к турниру. Я плохо играл, так что шел постепенно, от матча к матчу. Может быть, я смогу это использовать в будущем, но сейчас я еще немного разочарован поражением. В важные моменты я не показывал свою лучшую игру, а Тим это сделал. Поэтому матч и закончился в его пользу.

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