Зигемунд и Звонарева снялись с матча Roland Garros
Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева снялись с Roland Garros. Дуэт в матче 2-го круга успел проиграть Николь Меличар и Иге Свентек первый сет, после чего отказался от продолжения борьбы.
В женском парном разряде осталось две представительницы России: Екатерина Александрова (в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии) и Вероника Кудерметова (в паре с китаянкой Чжан Шуай).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Николь Меличар/Ига Свентек (США/Польша) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — 6:3 отказ 2-й пары
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/12/7/