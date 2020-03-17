Жереми Шарди: «В теннисе нужно отдать приоритет топовым турнирам в 2020 году»

Французский теннисист Жереми Шарди прокомментировал перенос Roland Garros на середину осени из-за коронавируса. По его словам, это было верным решением, но механизм его принятия удивил спортсмена.

— Я немного шокирован тем, что нас не информировали, — цитирует AFP Шарди. — Мне пришло письмо из Франции, в АТР ничего о решении не знали. Это странно. Но прямо сейчас я не очень думаю о спорте. Живу в Лондоне и вижу многолюдные пабы каждый вечер. Это очень отличается от того, что происходит во Франции. Я волнуюсь, потому что люди на улицах Лондона не очень ответственно себя ведут.

Я рад, что Roland Garros вообще остался. Это мой любимый турнир. Если уж и думать о переписывании календаря в этом году, то в первую очередь нужно найти место для турниров «Большого шлема» и Masters 1000. Они привлекают больше всего людей. Если мы хотим сохранить наш спорт, нужно им отдать приоритет.