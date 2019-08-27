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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Я здесь, чтобы сделать это». Серена Уильямс намерена выиграть US Open

06:06

Американка Серена Уильямс прокомментировала разгромную победу в первом круге US Open над россиянкой Марией Шараповой. Счет в личных противостояниях спортсменок — 20-2.

— Действительно важно играть сложные матчи, — цитирует официальный сайт WTA Серену. — Хорошо проходить через трудные матчи, особенно для меня. На самом деле иногда начинаю медленно, это фактически помогает мне.

Она тот игрок, который продолжает идти. Даже в конце она хочет бороться.

Победа на турнире? Чувствую, что нахожусь здесь, чтобы сделать это. Посмотрим, что получится.

Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open

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