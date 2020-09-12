«Я вообще не понял решения судьи». Чесноков поддержал Медведева в скандале на US Open

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поддержал Даниила Медведева в скандальном эпизоде в полуфинале US Open. Медведев в первом сете матча против Доминика Тима (2:6, 6:7, 6:7) вступил в перепалку с судьями.

— Мне кажется, что его матч уже соответствовал статусу финала US Open, особенно на фоне первого полуфинала с Александром Зверевым и Пабло Карреньо-Бустой, — цитирует RT Чеснокова. — У Зверева, например, было очень много невынужденных и двойных ошибок, а Тим и Медведев двигались с такой легкостью, которую немецкий теннисист вообще не показывал, кроме как в пятом сете. В целом Медведев — молодец, он боролся до конца.

— В первом сете произошел неприятный эпизод, когда Медведев начал спорить с судьей из-за челленджа...

— Я вообще не понял его решения засчитать мяч и дать очко Тиму. Даня подал, после чего просто встал и не играл. Да, он отбил мяч, но просто в свою сторону. Я не вижу логики в действии судьи. Хочется и супервайзеру задать тот же вопрос, который задавал Даниил: «Что вы здесь делаете?» Бывает, что судья ошибается, а супервайзер поправляет его. Возможно, Даниилу действительно не надо было играть, но он сразу после подачи просто остановился. Конечно, после такого он просто не мог играть сет дальше.