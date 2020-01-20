Возняцки вышла во второй круг Australian Open, Крейчикова сыграет с Александровой

Каролин Возняцки в первом круге Australian Open обыграла американку Кристи Ан — 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 26 минут. После турнира датчанка завершит карьеру.

В параллельной встрече чешка Барбора Крейчикова обыграла эстонку Кайю Канепи — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Во втором круге победительница пары встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Возняцки (Дания) — Кристи Ан (США) — 6:1, 6:3

Энн Ли (США, Q) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — 7:6(7:4), 7:6(12:10)

Тамара Зиданшек (Словения) — Хан На Лэ (Корея, WC) — 6:3, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6(7:3), 2:6, 6:3